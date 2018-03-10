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Чемпионку Паралимпиады-2018 Румянцеву на победы вдохновляет история собственной жизни

Спорт
10 марта, 17:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

27-летняя россиянка показала лучшее время в биатлонной гонке с раздельным стартом на 6 км в классе "стоя"

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Россиянки Анна Миленина, Екатерина Румянцева, и украинская паралимпийская спортсменка Людмила Ляшенко (слева направо) во время церемонии награждения на Паралимпийских играх - 2018

Россиянки Анна Миленина, Екатерина Румянцева, и украинская паралимпийская спортсменка Людмила Ляшенко (слева направо) во время церемонии награждения на Паралимпийских играх - 2018

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Первая российская чемпионка Паралимпийских игр в Пхёнчхане биатлонистка Екатерина Румянцева черпает вдохновение и энергию к победам из собственной жизни. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после медальной церемонии, где была награждена первым паралимпийским золотом в карьере.

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Румянцева показала лучшее время в гонке с раздельным стартом на 6 км в классе "стоя". Второе место заняла другая россиянка - Анна Миленина, бронзу выиграла украинка Людмила Ляшенко.

"У меня на глазах слезы? Наверно, это от холода. Но если честно, морально достаточно тяжело выступать под нейтральным флагом, без опознавательных знаков. Может поэтому до сих пор и не верится, что я стала чемпионкой", - рассказала спортсменка.

Спортсменка воспитывалась в детском доме с рождения, но смогла получить высшее образование и реализоваться в жизни.

Как рассказала 27-летняя Румянцева, она попала в сборную к известному российскому тренеру Ирине Громовой после Игр-2014 в Сочи. "Я хотела заниматься профессиональным спортом, и мне было неважно каким. И заниматься я хотела только у Громовой, потому что это тренер от бога, ей при жизни памятник ставить надо, она всех под свое большое крыло берет. Нашла ее по интернету, потом встретились".

Спортсменка имеет высшее образование, она программист- экономист. "Я окончила университет в Биробиджане, получила профессию программиста-экономиста, еще неделю назад задачки решала, но сердцем и головой я в спорте. Что меня вдохновляет двигаться дальше? Моя жизнь меня и вдохновляет", - рассказала Румянцева.

Румянцева впервые выступила на Паралимпийских играх. На Паралимпийских играх - 2018 выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

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