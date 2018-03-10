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Чемпионка Паралимпиады биатлонистка Румянцева до конца гонки не верила, что станет первой

Спорт
10 марта, 7:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Россиянка рассказала, что совершенно не волновалась во время соревнований

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистка Екатерина Румянцева, завоевавшая первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде в Пхёнчхане, до конца не верила, что будет первой в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя". Об этом она рассказала журналистам.

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Спортсменка преодолела дистанцию за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко. 27-летняя Румянцева дебютировала на Паралимпиадах.

"Несмотря на дебют, гонка для меня прошла как обычный старт, как этапы Кубка мира - стресса даже не было. Он пришелся на день накануне, а сегодня вышла абсолютно спокойной. Бежать было очень сложно - снег, как каша, до последнего момента не было уверенности, что буду первой", - рассказала Румянцева.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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