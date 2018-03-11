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Александр Кержаков может возглавить юношескую сборную России по футболу

Спорт
11 марта, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Вся информация по данному вопросу появится после заседания технического комитета РФС 15 марта

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Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший футболист Александр Кержаков может стать старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Об этом ТАСС сообщил технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.

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"Вся информация будет 15 марта, после заседания техкома, на котором будет выбран тренер сборной России для футболистов 2001 года рождения. Всего у нас пять кандидатов, Александр - один из них", - сказал Лексаков.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

 

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