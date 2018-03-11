Александр Кержаков может возглавить юношескую сборную России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший футболист Александр Кержаков может стать старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Об этом ТАСС сообщил технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.

"Вся информация будет 15 марта, после заседания техкома, на котором будет выбран тренер сборной России для футболистов 2001 года рождения. Всего у нас пять кандидатов, Александр - один из них", - сказал Лексаков.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.