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Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен 21-23 марта на симпозиуме WADA

Спорт
11 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Симпозиум пройдет в Лозанне

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Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 11 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному кодексу на своем ежегодном симпозиуме, который пройдет с 21 по 23 марта в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович призвал к восстановлению РУСАДА. При этом он отметил, что не считает необходимым выполнять условие о принятии российской стороной выводов из доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена относительно якобы существовавшей в России системы государственной поддержки применения допинга.

"WADA сообщает, что глава агентства Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, - говорится в заявлении. - Этот момент будет детально рассмотрен во время симпозиума WADA".

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано несоответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла "существенного прогресса" в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.

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