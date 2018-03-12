Медали в лыжных гонках и сноуборде будут разыграны на Паралимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Девять комплектов медалей будут разыграны в понедельник, в третий соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в лыжных гонках и сноуборде, состоятся очередные матчи в следж-хоккее и керлинге на колясках.

В 04:00 мск стартуют соревнования лыжников - паралимпийцам в классах "стоя" и с нарушениями зрения предстоят гонки на 20 км (мужчины) и 15 км (женщины). Российские паралимпийцы в лыжных гонках представлены лишь в соревнованиях женщин, где в классе слабовидящих выступят Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным, Марина Галицына (ведущий - Максим Пирогов) и Михалина Лысова (ведущий - Алексей Иванов). Лысова уже завоевала в Пхёнчхане золотую медаль в спринте в биатлоне, тогда как на Паралимпиаде в Сочи она на 15-километровой лыжной дистанции уступила лишь соотечественнице Елене Ремизовой.

В классе "стоя" выступят Екатерина Румянцева и Анна Миленина, которые в субботу выиграли соответственно золото и серебро в биатлонном спринте. Миленина в 15-километровой лыжной гонке стала третьей в Сочи, в 2006 году на ее счету в этом виде серебро, а в 2010 г. - золото (ранее спортсменка выступала под фамилией Бурмистрова). Главными конкурентами россиянок будут украинские паралимпийцы - призер Игр в Пхёнчхане в биатлонном спринте Людмила Ляшенко и вице-чемпионка Игр в Сочи в 15-километровой лыжной гонке Юлия Батенкова-Бауман.

Дебют сноуборда

В понедельник стартуют соревнования по сноуборду, которые дебютируют на Паралимпийских играх. Четыре года назад в Сочи в рамках горнолыжной программы были разыграны медали в борд-кроссе. В Пхёнчхане сноубордисты соревнуются в трех классах - SB-1 и SB-2 (с глубоким поражением или ампутацией одной и двух ног), а также SB-UL - с поражением верхних конечностей (в этом классе выступают лишь мужчины).

В первый день определятся чемпионы в сноуборд-кроссе. Российские паралимпийцы представлены в сноуборде в двух классах - Владимир Игушкин и Александр Цыганков выступают среди спортсменов с глубоким поражением двух ног, тогда как Михаил Слинкин - с поражением верхних конечностей.

Квалификация в борд-кроссе начнется в 04:30 мск, решающие заезды с 1/8 финала - в 07:30.

В 03:35 мск очередной матч проведут российские керлингисты на колясках - против сборной Норвегии, а в 13:35 команда скипа Константина Курохтина встретится с американцами. С одной победой в трех матчах россияне делят седьмое место при 12 участниках, лидируют же с тремя победами сборные Канады, Китая и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучших команды по итогам однокругового турнира.

В следж-хоккее запланированы очередные три матча. В группе В сыграют команды США и Чехии, в группе В - Канады и Норвегии, Италии и Швеции.

После двух дней Паралимпиады на счету российских паралимпийцев три медали - две золотые и одна серебряная. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебряную награду завоевала Анна Миленина.