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"Локомотив" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
12 марта, 0:35 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча состоится на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 марта. "Урал" встретится с "Локомотивом" в заключительном матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Команда Юрия Семина в случае победы до восьми очков увеличит отрыв от преследователей - "Спартака" и ЦСКА.

"Локомотив" последним из фаворитов чемпионата проводит свой матч тура, еще в четверг сыграв в Мадриде против местного "Атлетико" в Лиге Европы. Подопечные Семина уступили со счетом 0:3, фактически лишившись надежд на продолжение борьбы в еврокубке. Однако шансы на чемпионский титул у "Локомотива" по-прежнему велики, пусть после сыгранных конкурентами матчей тура отрыв от них сократился до пяти очков.

 

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В чемпионате России беспроигрышная серия "Локомотива" составляет уже восемь матчей, в последний раз команда уступила в середине октября в гостях "Уфе" (0:1). С тех пор "Локомотив" выиграл четыре подряд матча в гостях. В октябрьском матче с "Уфой" не смог сыграть перуанский форвард Джефферсон Фарфан, которого, как и бразильца Ари, не хватало "Локомотиву" в атаке в матчах с "Атлетико" и "Спартаком" неделю назад (0:0).

Оба латиноамериканца не полетели на матч в Екатеринбурге - не исключено, что впереди у "Локомотива" снова сыграет португалец Эдер. Пропустит игру и голкипер "Локомотива" Гильерме, который не лучшим образом сыграл в Мадриде, получив при этом небольшую травму.

"Урал" под руководством Александра Тарханова занимает 11-е место, находясь всего в двух очках от зоны переходных матчей. Неделю назад уральцы проиграли в гостях ЦСКА (0:1), а безвыигрышная серия команды составляет уже семь матчей. В Москве в составе "Урала" дебютировали полузащитники Андрей Егорычев и Отман Эль-Кабир, которые не смогли достойно заменить травмированных лидеров - Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.

Соперники по 90-м

Семин и Тарханов соперничали еще в середине 90-х годов, когда Юрий Палыч, нынешний наставник "Локомотива", занимался становлением команды в высшей лиге, а Тарханов возглавлял "Торпедо" и ЦСКА. Оба специалиста в те годы входили и в тренерский штаб сборной России - Семин помогал Павлу Садырину в 1992-94 годах и Борису Игнатьеву и Анатолию Бышовцу в 1996-98 гг., Тарханов был помощником Олега Романцева в 1994-96 гг. Ранее Тарханов входил в штаб Романцева и в "Спартаке".

В первом круге "Локомотив" и "Урал" сыграли в Москве в конце августа, хозяева победили со счетом 2:1. У "Локомотива" отличились Фарфан и Алексей Миранчук, тогда как Гильерме забил гол в собственные ворота.

Предстоящий матч пройдет на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге, начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа. В субботу руководство "Локомотива" выразило недовольство состоянием натурального газона стадиона, предложив перенести игру на запасную арену в Тюмени, где уложено искусственное покрытие. Однако "Урал" считает, что поле "СКБ-Банк Арены" находится в пригодном для игры состоянии, температура воздуха ожидается около 6 градусов мороза и не должна опуститься ниже 15 градусов.

22-й тур стартовал в пятницу, когда "Амкар" проиграл "Арсеналу" (0:2). В субботу "Уфа" победила "Анжи" - 3:2, "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" (0:0), "Тосно" уступил "Рубину" (0:1). В воскресенье "Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0), "Ахмат" проиграл ЦСКА (0:3), а "Спартак" победил "СКА-Хабаровск" - 1:0.

В чемпионате России по футболу лидирует "Локомотив" - 46 очков (21 матч). 41 очко в 22 матчах набрали "Спартак" и ЦСКА, 40 очков - "Краснодар", 39 - "Зенит".

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