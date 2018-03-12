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СМИ: полиция Греции выдала ордер на арест президента футбольного клуба ПАОК Саввиди

Спорт
12 марта, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Отмечается, что ордер выдан по причине выхода Саввиди на поле во время матча, а не возможного ношения оружия

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Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

© AP

ТАСС, 12 марта. Греческая полиция выдала ордер на арест президента футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди и еще четырех человек после беспорядков на матче чемпионата Греции с АЕКом. Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на телеканал Skai.

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В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами АЕК и ПАОК был прерван. Саввиди выбежал на поле после того, как арбитр встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал рефери и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у него была кобура с предметом, похожим на пистолет. Несмотря на то, что шло компенсированное время, АЕК отказался доигрывать матч из-за угрозы безопасности игроков. В пресс-службе российского предпринимателя заявили ТАСС, что Саввиди во время матча никому не угрожал оружием.

Отмечается, что ордер выдан по причине выхода Саввиди на поле, а не возможного ношения оружия.

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