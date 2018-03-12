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Тренер Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"

Спорт
12 марта, 14:37 дата обновления: 12 марта, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Соглашение с бывшим главным тренером сборной России рассчитано на два года

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение между Слуцким и "Витессом" рассчитано на два года и начнет действовать после завершения сезона-2017/18. Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб. Также "Витесс" подписал контракт с помощником Слуцкого Олегом Яровинским.

"Слуцкий известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и стилю игры, - сказал врио технического директора Марк Ван Хинтум. - Я рад, что мы можем пригласить его в наш клуб, у Слуцкого накоплен большой международный опыт".

На данный момент командой руководит голландец Хэнк Фрейзер, с которым клуб впервые завоевал Кубок страны. Ожидается, что Фрейзер перейдет в другой клуб после нынешнего сезона. "Витесс" после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, заключительный тур чемпионата пройдет 6 мая.

С января 2018 года за команду выступает российский защитник Вячеслав Караваев, который в сезоне-2013/14 провел два матча за московский ЦСКА под руководством Слуцкого. Владельцем клуба является российский бизнесмен Александр Чигиринский, в наблюдательный совет входит россиянин Валерий Ойф.

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московский клуб под руководством Слуцкого дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В июне 2017 года Слуцкий возглавил "Халл", став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К этому моменту в турнирной таблице "Халл" занимал 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии), набрав 19 очков.

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