Медведев поздравил спортсменок Румянцеву, Лысову и Миленину с новыми медалями Паралимпиады

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменок Екатерину Румянцеву, Анну Миленину и Михалину Лысову с очередными медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Телеграммы размещены в понедельник на сайте кабмина.

Румянцева и Миленина заняли первые места по итогам лыжной гонки на 15 км в классе "стоя". Для них это - вторые медали того же достоинства на текущих играх. Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она стала победительницей соревнований биатлонисток.

"Ваше мужество, целеустремленность и сила духа вызывают искреннее восхищение всех российских болельщиков. А вторая золотая медаль - заслуженная награда за талант и упорство", - обратился Медведев к двукратной чемпионке Игр Екатерине Румянцевой.

Также он отметил силу воли и максимальную самоотдачу Анны Милениной. "Серебряная медаль далась Вам в упорной борьбе, подтвердила высокий класс наших лыжников", - говорится в телеграмме главы правительства.

Михалина Лысова, по словам Медведева, завоевала свою медаль благодаря мастерству и целеустремленности в тяжелых погодных условиях.