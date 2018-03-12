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Медведев поздравил спортсменок Румянцеву, Лысову и Миленину с новыми медалями Паралимпиады

Спорт
12 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Румянцева и Миленина заняли первые места по итогам лыжной гонки на 15 км в классе "стоя", Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км с раздельным стартом

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменок Екатерину Румянцеву, Анну Миленину и Михалину Лысову с очередными медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Телеграммы размещены в понедельник на сайте кабмина.

Румянцева и Миленина заняли первые места по итогам лыжной гонки на 15 км в классе "стоя". Для них это - вторые медали того же достоинства на текущих играх. Лысова выиграла бронзу в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она стала победительницей соревнований биатлонисток.

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"Ваше мужество, целеустремленность и сила духа вызывают искреннее восхищение всех российских болельщиков. А вторая золотая медаль - заслуженная награда за талант и упорство", - обратился Медведев к двукратной чемпионке Игр Екатерине Румянцевой.

Также он отметил силу воли и максимальную самоотдачу Анны Милениной. "Серебряная медаль далась Вам в упорной борьбе, подтвердила высокий класс наших лыжников", - говорится в телеграмме главы правительства.

Михалина Лысова, по словам Медведева, завоевала свою медаль благодаря мастерству и целеустремленности в тяжелых погодных условиях.

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