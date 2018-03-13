МЮ и "Севилья" определят четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 13 марта. Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Манчестере и Риме. "Манчестер Юнайтед" сыграет с испанской "Севильей" после нулевой ничьей в первой встрече, тогда как "Роме" необходимо отыгрываться в серии с чемпионом Украины "Шахтером" - первая игра в Харькове завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

21 февраля в Севилье подопечные Жозе Моуринью лишь благодаря героической игре своего испанского голкипера Давида де Хеа сумели добиться приемлемого результата - 0:0, столь явным было преимущество хозяев. Однако команды Моуринью прекрасно умеют выжимать результат даже при неудачной игре.

На своем поле в нынешней Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил во всех трех матчах групповой стадии, в том числе и ЦСКА (2:1). "Севилья" же в гостях не выигрывала, потерпев разгромное поражение от "Спартака" (1:5). Зато два остальных матча андалусийцы завершили результативными ничьими, в том числе и в Англии с "Ливерпулем" (2:2). Такой результат вполне устроит команду, которой руководит Винченцо Монтелла, и в Манчестере.

"Севилья" в минувшую субботу на своем поле со счетом 0:2 уступила "Валенсии" в ключевом матче за четвертое место в чемпионате и путевку в Лигу чемпионов. "Валенсия" оторвалась уже на 11 очков, так что вновь сыграть в главном еврокубке, скорее всего, "Севилья" сможет, лишь победив в нынешнем турнире. При этом в матче с "Валенсией" Монтелла выпустил на поле всех основных футболистов, которые не получили отдых перед поездкой в Манчестер.

"Манчестер Юнайтед" - не лучшая команда в Лиге чемпионов"

"Юнайтед" в чемпионате Англии идет на втором месте, удерживая путевку в Лигу чемпионов в своих руках, хотя побороться за титул уже вряд ли представляется возможным - отставание от земляков из "Сити" составляет 13 очков. Команда Моуринью одержала в премьер-лиге три победы подряд, в субботу со счетом 2:1 обыграв одного из конкурентов - "Ливерпуль". Такой результат в матче с "Севильей" манкунианцев вполне устроит. Дважды отличился Маркус Рэшфорд, который в Севилье вышел лишь на замену.

Моуринью накануне игры вновь попытался усыпить бдительность противника. "Мы далеко не самая сильная команда в Лиге чемпионов, а вот "Севилья" действительно хороша, это было заметно по матчам с "Ливерпулем", которому они дважды не проиграли", - заявил португалец.

"Манчестер Юнайтед", считаясь одним из самых популярных и титулованных клубов в новейшей истории футбола, не выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов с 2014 года. "Севилья" и вовсе играла в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов лишь раз - в 1958 году, уступив мадридскому "Реалу". В 2008, 2010 и 2017 годах "Севилья" проигрывала в 1/8 финала, причем восемь лет назад - ЦСКА. Так что для "Севильи" успех в Манчестере станет историческим. "Моуринью дома обычно не проигрывает, так что нам надо забить и сыграть вничью", - не обошелся без шутки Монтелла.

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд", начало - 22:45 мск. Главным арбитром назначен Данни Маккели из Нидерландов.

"Шахтер" в 2018 году только побеждает

Чемпион Украины "Шахтер" в нынешней Лиге чемпионов облюбовал стадион "Металлист" в Харькове, где одержал четыре победы, в том числе и над "Ромой", которая не сумела во втором тайме справиться с давлением формально донецкого клуба. Однако в гостях "Шахтер" проиграл дважды, в том числе и в Италии "Наполи" (0:3), который, впрочем, сумел в группе опередить. Подопечные португальского специалиста Паулу Фонсеки в нынешнем году набрали отличную форму, одержав четыре победы в чемпионате Украины с общим счетом 16:0.

"Шахтер" на шесть очков опережает киевское "Динамо", в пятницу "Шахтер" разгромил в Полтаве "Ворсклу" со счетом 3:0, дважды отличился аргентинец Факундо Феррейра, еще один мяч на счету Марлоса. Феррейра в феврале-марте забил уже шесть голов в чемпионате, Марлос - пять, при этом Феррейра забил и в матче с "Ромой". "Мы ни в коем случае не будем защищать результат первой игры. Мы будем играть в свой футбол - атакующий и комбинационный", - заявил в Риме Фонсека.

Римский клуб в чемпионате Италии идет третьим, однако уже на 14 очков отстает от "Наполи", так что задача команды Эусебио Ди Франческо на оставшиеся матчи чемпионата - сохранить место в первой четверке в борьбе с "Лацио" и "Интером". Встреча "Ромы" в национальном первенстве также была вынесена на пятницу, столичные футболисты со счетом 3:0 разгромили "Торино". "Рома" выступает в последних матчах успешно - в предыдущем туре в гостях был повержен "Наполи" (4:2).

Лучший бомбардир "Ромы" Эдин Джеко в Лиге чемпионов не забивает уже четыре матча, причем все свои три мяча в нынешнем сезоне он провел в гостях. В матче с "Торино" босниец не сыграл из-за дисквалификации, получив отдых перед встречей Лиги чемпионов, как и аргентинцы Федерико Фасио и Диего Перотти.

Матч "Рома" - "Шахтер" пройдет на Олимпийском стадионе Рима, начало - 22:45 мск. Главным арбитром назначен испанец Альберто Ундиано Мальенко.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта. Уже вышли в четвертьфинал английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".