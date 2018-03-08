"Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 8 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Эльюнусси (17-я минута) и Михаэль Ланг (71). У проигравших отличился Габриэл Жезус (8).

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первый матч команд завершился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 4:0. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал пробилась команда из Англии.

Соперник "Манчестер Сити" определится в результате жеребьевки.