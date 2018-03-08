"Ювентус" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 8 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" в гостях одержал победу над английским "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин (64-я минута) и Пауло Дибала (67). У проигравших отличился Сон Хын Мин (39).

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первый матч команд завершился вничью со счетом 2:2. Таким образом, в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов пробился коллектив из Италии.

Соперник "Ювентуса" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки.