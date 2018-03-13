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Решение проводить матч "Урал" - "Локомотив" в Екатеринбурге принималось арбитром матча

Спорт
13 марта, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Встреча находилась под угрозой переноса в связи с неудовлетворительным состоянием газона на "СКБ-Банк Арене"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение о проведении встречи чемпионата России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" принималось главным судьей матча Владимиром Москалевым и руководством Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

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Матч 22-го тура чемпионата России "Урал" - "Локомотив" (0:2) находился под угрозой переноса в связи с неудовлетворительным состоянием газона на "СКБ-Банк Арене". Комиссия РФПЛ, посетившая арену 7 марта, рекомендовала проводить игру при плотности травяного покрова 75-80%, хотя на день проверки его плотность составляла 15-20%. В понедельник, непосредственно перед матчем, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что доля качественного травяного покрова на стадионе составляет 20%.

"Я лично был делегатом матча. Могу сказать, что травы было менее 70%, но это не основание не проводить матчи. У нас все в равных условиях, а здесь решение принимал судья матча, есть документы, подтверждающие это разрешение. За час до игры представители команд подошли в ожидании решения, но судья сказал, что газон ровный, не травмоопасный, готов к игре", - сказал Пышкин.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" сохранил первое место, набрав 49 очков. "Урал" с 25 очками идет 11-м. Следующая игра железнодорожников с "Ахматом", которая должна была состояться 18 марта, была перенесена на 18 апреля, поэтому ближайший матч в чемпионате России московский клуб проведет на выезде против пермского "Амкара" 1 апреля. "Урал" в 23-м туре в гостях встретится со "СКА-Хабаровском" 17 марта.

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