Российские керлингисты обыграли британцев в матче смешанного турнира на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, обыграли сборную Великобритании со счетом 8:2 в седьмом матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В других встречах тура сборная Южной Кореи победила швейцарцев (6:5), команда Норвегии обыграла сборную Германии (8:6), канадцы были сильнее американцев (6:5).

В турнирной таблице российские керлингисты делят четвертое место со сборными Германии и Великобритании, одержав четыре победы, лидируют команды Китая и Южной Кореи (шесть побед), третьими идут канадцы (пять побед). В следующем матче в среду россияне сыграют с командой Канады.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые сыграют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.