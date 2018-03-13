ФИФА извинилась перед болельщиками, у которых возникли трудности с покупкой билетов на ЧМ

ТАСС, 13 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с трудностями при покупке билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Второй период второго этапа продаж билетов стартовал во вторник, продажа билетов ведется в порядке живой очереди на сайте ФИФА. Многие желающие приобрести билеты жаловались на то, что не имели возможность приобрести билеты в течение нескольких часов, ожидая своей очереди.

We apologise to those who've had difficulties purchasing tickets today. We've noted the many messages & fully understand your frustrations.



We've been informed that the issues relate to the sheer volume of fans accessing the ticketing platform. We thank you for your patience. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 марта 2018 г.

"Приносим извинения тем, у кого возникли трудности с покупкой билетов, - говорится в заявлении. - Мы отметили многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Мы были проинформированы о том, что проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, получающих доступ к билетной платформе. Благодарим вас за ваше терпение".

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.