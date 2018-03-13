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Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В телеграмме, адресованной Бугаеву, Путин отметил и заслуги его наставников, поздравив их тоже с "заслуженным "золотом"

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского горнолыжника Алексея Бугаева с победой на Паралимпийских играх. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего триумфа в Пхёнчхане, позволили вам обойти серьезных соперников, убедительно подтвердить свои лидерские позиции в паралимпийском горнолыжном спорте", - говорится в поздравлении президента.

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В телеграмме, адресованной Бугаеву, Путин отметил и заслуги его наставников, поздравив их тоже с "заслуженным золотом".

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Он показал результат 2 минуты 10,56 секунды.

На Паралимпиаде в Сочи Бугаев завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.

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