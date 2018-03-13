Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде

ТАСС, 13 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского горнолыжника Алексея Бугаева с победой на Паралимпийских играх. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего триумфа в Пхёнчхане, позволили вам обойти серьезных соперников, убедительно подтвердить свои лидерские позиции в паралимпийском горнолыжном спорте", - говорится в поздравлении президента.

В телеграмме, адресованной Бугаеву, Путин отметил и заслуги его наставников, поздравив их тоже с "заслуженным золотом".

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Он показал результат 2 минуты 10,56 секунды.

На Паралимпиаде в Сочи Бугаев завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.