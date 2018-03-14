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Дегтярев: Украина не думает об интересах народа, бойкотируя соревнования в России

Спорт
14 марта, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому члены национальных сборных Украины не будут участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украинские власти идут вразрез с интересами народа, болельщиков и спортсменов, заявляя о бойкоте спортивных соревнований на территории России. Такое мнение в заявлении, оказавшемся в распоряжении ТАСС, высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому члены национальных сборных Украины не будут участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России. Украинским спортивным федерациям также рекомендовано воздержаться от участия в стартах, которые пройдут на территории России.

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"Вслед за лондонскими призывами к бойкоту под надуманным предлогом украинские чиновники поспешили присоединиться к ставшей популярной теме спортивно- политических скандалов, однако в отличие от англичан, которые рассматривают вариант бойкота чемпионата мира по футболу не самими футболистами, а членами официальной делегации, в Киеве решили прибегнуть к радикальному способу провокации, - говорится в заявлении Дегтярева. - Вероятно, таким образом Украина хочет показать свою лояльность Западу, но в безуспешной погоне за расположением своих европейских партнеров киевские политики совершенно перестали думать об интересах своего народа, миллионах болельщиков и спортсменов. Россия была, есть и будет великой спортивной державой, в нашей стране регулярно проводятся самые яркие международные соревнования мирового масштаба, поэтому украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях, думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики".

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня - 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля - 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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