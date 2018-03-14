КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Спартак" на 200 тыс. рублей за поведение болельщиков клуба в матче 22-го тура чемпионата России против клуба "СКА-Хабаровск". Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

"На матче между "Спартаком" и футбольным клубом "СКА- Хабаровск" болельщики хозяев использовали пиротехнику, за что клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками "Спартака" ненормативной лексики клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей, это 14-е нарушение в сезоне", - сказал Григорьянц.

"На 50 тыс. рублей был оштрафован футбольный клуб "СКА-Хабаровск" за то, что команда с задержкой в четыре минуты вышла на матч", - добавил Григорьянц.

Также глава комитета сообщил журналистам, что "Ахмат" был оштрафован на 50 тыс. рублей за использование на домашнем матче с ЦСКА (0:3) технического оборудования стадиона для поддержки команды.