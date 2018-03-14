Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 200 тыс. рублей

Спорт
14 марта, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Московский клуб наказан за использование болельщиками пиротехники на матче 22-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Спартак" на 200 тыс. рублей за поведение болельщиков клуба в матче 22-го тура чемпионата России против клуба "СКА-Хабаровск". Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Смотрите также

Арбитр Безбородов назначен на матч чемпионата России по футболу "Рубин" - "Спартак"

Глушаков: матч со "СКА-Хабаровском" заставил понервничать болельщиков "Спартака"

Довбня: особенного настроя на "Спартак" у футболистов "СКА-Хабаровска" не было

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

"На матче между "Спартаком" и футбольным клубом "СКА- Хабаровск" болельщики хозяев использовали пиротехнику, за что клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками "Спартака" ненормативной лексики клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей, это 14-е нарушение в сезоне", - сказал Григорьянц.

"На 50 тыс. рублей был оштрафован футбольный клуб "СКА-Хабаровск" за то, что команда с задержкой в четыре минуты вышла на матч", - добавил Григорьянц.

Также глава комитета сообщил журналистам, что "Ахмат" был оштрафован на 50 тыс. рублей за использование на домашнем матче с ЦСКА (0:3) технического оборудования стадиона для поддержки команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
3
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
4
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама