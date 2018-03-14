DM: Футбольная ассоциация Англии не поддерживает идею бойкота ЧМ-2018

ТАСС, 14 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) выступает против бойкота чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, ассоциация будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента. В Футбольной ассоциации Англии заявляют, что чемпионат мира не является политическим событием. Однако в то же время отмечается, что если МИД Великобритании проинформирует FA о возможной угрозе безопасности английской делегации, то данная позиция ассоциации может быть пересмотрена.

Ранее глава МИД Борис Джонсон предположил во время своего выступления в парламенте, что "будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме", если окажется доказанной причастность Москвы к делу отравления экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.