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Российские бойцы Махачев и Алиев планируют в мае провести бои в UFC

Спорт
14 марта, 18:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Алиев должен был провести бой 16 декабря в Канаде, однако не сумел получить визу

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МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Султан Алиев и Ислам Махачев планируют провести следующие поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в мае. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

"Надеемся, что Султан Алиев выступит в мае. То же самое с Махачевым", - сказал Магомедов.

Алиев должен был провести бой 16 декабря в Канаде, однако не сумел получить визу. Всего на его счету 14 побед и два поражения в ММА.

Махачев в последнем поединке 20 января победил нокаутом в первом раунде бразильца Глейсона Тибау. Всего в активе спортсмена 15 побед и одно поражение.

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