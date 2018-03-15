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Депутат Госдумы Чепиков потребовал смены президента Союза биатлонистов России

Спорт
15 марта, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион обратил внимание на то, что основываясь на результатах спортсменов сборной на этапах Кубках мира, российский биатлон нуждается в серьезной реорганизации

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Сергей Чепиков

Сергей Чепиков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков написал открытое обращение в адрес Союза биатлонистов России (СБР) и руководителей региональных спортивных федераций по биатлону с предложением в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию организации, на которой выбрать ее нового президента - четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева. Официальное обращение Чепикова оказалось в распоряжении ТАСС.

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Драчев, который также является депутатом, в четверг выступил с открытым обращением в адрес правления организации с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию СБР, действующим президентом которого последние четыре года является Александр Кравцов. В организации ТАСС сообщили, что выборы запланированы на май.

"Лично я вижу на этом посту неоднократного чемпиона мира, призера Олимпийских игр, обладателя Кубка мира, депутата Государственной думы ФС РФ Владимира Драчева. Учитывая его опыт, уровень ответственности, работоспособность и знания, я уверен, что он, как никто другой справится с этой задачей", - отметил Чепиков.

"Прошу вас не терять время и провести в кратчайшие сроки внеочередную отчетно-выборную конференцию, так как уже сейчас нужно вести работы для подготовки сборных команд России к следующему зимнему сезону", - подчеркнул он.

В своем обращении он обратил внимание на то, что основываясь на результатах спортсменов сборной на этапах Кубках мира, российский биатлон нуждается в серьезной реорганизации. "На мой взгляд, требуется целенаправленные изменения в методике тренировочного процесса, в подборе тренерских кадров, а самое главное - утерян командный дух, которым всегда отличалась наша сборная. Нам нужна единая команда, где каждый спортсмен будет чувствовать плечо и поддержку товарища, чтобы в здоровой конкуренции повышался общий уровень спортивных результатов", - считает Чепиков.

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