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Семин: матч против "Атлетико" даст "Локомотиву" шанс пересмотреть свое отношение к игре

Спорт
15 марта, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Главный тренер московского клуба считает, что его команда неправильно сыграла в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от испанского "Атлетико" позволит футболистам российского "Локомотива" пересмотреть свое отношение к игре. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

В четверг "Локомотив" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 1:5.

"Во-первых, с нашей стороны была полная авантюра, в такой футбол против испанской команды играть нельзя. Если говорить реально, то с "Атлетико" нереально отыграть три мяча, я уже и не припомню, кому это удавалось сделать. Мы неправильно играли в домашнем матче, а более правильно играли в Мадриде. Я доволен игрой, в том плане, что такие матчи, как против "Атлетико", позволят футболистам "Локомотива" пересмотреть свое отношение к футболу", - сказал Семин.

"После матча я сказал своим футболистам, что так играть против "Атлетико" нельзя. При этом я не ругал и никогда не ругаю игроков после матча. По сегодняшнему матчу у меня не возникло ни одного вопроса по содержанию игры и самоотдаче. Мы создавали сегодня много моментов, но образование свободных зон дало большой плюс сопернику", - добавил Семин.

Конфликта в "Локомотиве" нет

Ранее российские СМИ писали о конфликте между Семиным и нападающим Ари. В матче против "Атлетико" бразилец не попал в заявку на матч.

"Что касается всех слухов про конфликты, то могу сказать, что никакого конфликта нет. В заявку на матч попадают только самые лучшие, и сегодняшний матч не исключение. Ари скоро должен получить российский паспорт, поэтому все нормально", - сказал Семин.

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Также Семин отметил, что ему неизвестно о сроках восстановления защитника Ведрана Чорлуки, который был вынужденно заменен на 75-й минуте встречи. "Не могу сказать точно, сколько времени займет восстановление Чорлуки. Сейчас он уезжает в сборную Хорватии, но я думаю, что ничего серьезного", - отметил Семин.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что травма не позволит защитнику Луису Фелиппе сыграть в воскресном матче чемпионата Испании против "Вильярреаля". "Я пока не советовался с медицинским штабом, но думаю, что Фелиппе не сможет принять участие в воскресном матче. Опять же нужно, чтобы игрок прошел медицинское обследование, после чего будет видна полная картина", - сказал Симеоне.

"Победа над "Локомотивом" - заслуга всего клуба, начиная от административного и заканчивая тренерским штабом. Пока рано говорить о титуле, мы идем от матча к матчу, но в сегодняшней игре я в полной мере восхищаюсь командой. Отмечу голы Торреса, которые, возможно, и предопределили исход двухматчевого противостояния", - добавил Симеоне.

Первая встреча команд в Мадриде завершилась победой "Атлетико" со счетом 3:0. Испанский клуб 16 марта узнает своего соперника по следующему раунду турнира. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.

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