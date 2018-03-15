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Выставка памяти Сергея Гимаева откроется в Музее хоккея 20 марта

Спорт
15 марта, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Выставка под названием "Наилич" посвящена игровой карьере и комментаторской деятельности Гимаева

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ТАСС, 15 марта. Выставка памяти хоккейного тренера и комментатора Сергея Гимаева откроется 20 марта в малом экспозиционном зале Музея хоккея в Москве. Об этом сообщает пресс-служба "Парка легенд".

Выставка под названием "Наилич" посвящена игровой карьере и комментаторской деятельности Гимаева. В ней представлены личные вещи, фотографии и документы, большую часть которых предоставила семья Сергея Наильевича. В открытии выставки примут участие родственники, коллеги и друзья Гимаева. Для общего посещения выставка будет доступна с 21 марта.

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Гимаев скончался 18 марта 2017 года в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле.

В качестве игрока он становился восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании игровой карьеры работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. Наибольшую известность он приобрел, выступая на телевидении в качестве хоккейного эксперта, комментатора на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других крупных международных соревнованиях. В начале октября 2017 года Гимаеву посмертно была присуждена премия ТЭФИ в категории "Лучший спортивный комментатор" за работу на матче молодежного чемпионата мира между сборными России и США.

В середине сентября КХЛ учредила ежегодный приз имени Гимаева, который будет вручаться возрастному хоккеисту, который совмещает функции игрока и наставника для партнеров.

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