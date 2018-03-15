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Характер повреждения футболиста "Зенита" Кокорина станет известен в пятницу

Спорт
15 марта, 23:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Форвард покинул поле на 8-й минуте встречи 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига"

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Характер повреждения нападающего российского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, полученного в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1), станет известен в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

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Кокорин покинул поле на 8-й минуте встречи, которая прошла в четверг, при счете 0:0 с помощью медиков. Его заменил Антон Заболотный.

"Характер травмы станет известен только завтра", - сказал итальянский специалист.

Ранее Кокорин, который с 10 мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России, был включен в состав сборной России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Он является одним из основных кандидатов в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.

В январе один из кандидатов в сборную России, защитник "Спартака" Георгий Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в товарищеском матче московского клуба 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.

Также травмы получили еще три защитника сборной России - Виктор Васин (разрыв крестообразных связок), Марио Фернандес (повреждение задней поверхности бедра) и Роман Нойштедтер (повреждение шеи).

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