Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порывы ветра и снегопад помешали биатлонистке Кочеровой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

Спорт
16 марта, 6:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, марта. /ТАСС

По словам спортсменки, по лыжне идти было практически невозможно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Кочерова

Наталья Кочерова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Резкая перемена погоды помешала россиянке Наталье Кочеровой в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка, ставшая четвертой, рассказала журналистам.

В Пхёнчхане резко похолодало - если 15 марта была плюсовая температура, люди ходили без курток, то уже в пятницу температура опустилась до минус пяти и пошел снег.

"На третьем стрельбище был порыв ветра, который я не заметила. На улице прилично похолодало, трасса жестче, падает снег, неудобно, по лыжне идти практически невозможно, - рассказала Кочерова. - Сейчас мне пока трудно оценить, позитивный это для меня результат или нет".

Победу на 12,5 км одержала немка Андреа Эскау, показав результат 49 минут 41,2 секунды и не допустив ни одного промаха. Серебряным призером стала американка Оксана Мастерс (50.00,0; 0). Бронзу завоевала белоруска Лидия Графеева (50.57,0; 1). Кочарова показала результат 51.53,1 секунды, допустив один промах.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).

Паралимпиада завершится в Пхёнчхане 18 марта.

Смотрите также

Российская биатлонистка Кочерова стала четвертой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

Медалистке Паралимпиады-2018 Гуляевой присвоено звание заслуженного мастера спорта

Российские керлингисты не смогли выйти в плей-офф смешанного турнира на Паралимпиаде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
7
Гостевая победа над "Лионом" позволила ЦСКА выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама