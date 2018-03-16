Порывы ветра и снегопад помешали биатлонистке Кочеровой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Резкая перемена погоды помешала россиянке Наталье Кочеровой в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка, ставшая четвертой, рассказала журналистам.

В Пхёнчхане резко похолодало - если 15 марта была плюсовая температура, люди ходили без курток, то уже в пятницу температура опустилась до минус пяти и пошел снег.

"На третьем стрельбище был порыв ветра, который я не заметила. На улице прилично похолодало, трасса жестче, падает снег, неудобно, по лыжне идти практически невозможно, - рассказала Кочерова. - Сейчас мне пока трудно оценить, позитивный это для меня результат или нет".

Победу на 12,5 км одержала немка Андреа Эскау, показав результат 49 минут 41,2 секунды и не допустив ни одного промаха. Серебряным призером стала американка Оксана Мастерс (50.00,0; 0). Бронзу завоевала белоруска Лидия Графеева (50.57,0; 1). Кочарова показала результат 51.53,1 секунды, допустив один промах.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).

Паралимпиада завершится в Пхёнчхане 18 марта.