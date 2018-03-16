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Глава МПК верит, что паралимпийцы РФ выступят под национальным флагом на Играх-2020

Спорт
16 марта, 16:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе и в усеченном составе

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Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) хочет, чтобы российские паралимпийцы выступали под национальным флагом на следующих соревнованиях, будь то чемпионаты мира или Игры 2020 года в Токио. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе и в усеченном составе. До соревнований допущено лишь 30 параатлетов из России из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

"Это то, чего хотят все, в том числе и Международный паралимпийский комитет, - сказал Парсонс в ответ на вопрос о возможном выступлении россиян под национальным флагом на Играх-2020. - МПК не хочет, чтобы на следующих соревнованиях под эгидой организации, будь то чемпионаты мира или Игры в Токио, выступали нейтральные атлеты. Также мы хотим, чтобы российские спортсмены выступали под флагом своей страны. Мы тесно работаем с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и другими сторонами и будем готовы восстановить ПКР настолько быстро, насколько это будет возможно".

Глава МПК отметил, что Паралимпийский комитет России "уже сделал очень много в процессе восстановления". "Был изменен устав организации, в том числе и в плане антидопинговой политики. Это касается политики в отношении осведомителей, они также открыли горячую линию для того, чтобы люди могли сообщать о фактах нарушения антидопинговых правил. Конечно, они достигли большого прогресса, чему мы очень рады. Остались еще некоторые моменты, которых необходимо добиться, но мы уже сейчас впечатлены достигнутым прогрессом", - сказал Парсонс.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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