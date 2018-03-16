В кокошниках и с флагом: как семья поддерживает горнолыжника Бугаева на Паралимпиаде

На Паралимпиаде-2014 в Сочи Алексей Бугаев завоевал сразу пять медалей — два золота, два серебра и бронзу. Но на нынешние Игры россиянин приехал с желанием этот результат улучшить — а именно взять золото во всех пяти дисциплинах. "Помню про сказанные мной слова в Сочи — в плане желаний и цели ничего не изменилось, но обстоятельства помешали достичь запланированного результата", — сообщил спортсмен.

На данный момент в активе россиянина две награды Паралимпиады — золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе в классе "стоя". "Здесь тяжело соревноваться со многими группами, у которых передо мной есть гандикап. По максимуму выступить не получилось, но у меня еще одна дисциплина — поборемся за золото. Но там, где я планировал взять медаль, я это сделал", — говорит Бугаев.

Алексей Бугаев с наградами Паралимпийских игр 2018 года © Владимир Смирнов/ТАСС

Но не только результатами россиянин запомнится зрителям Паралимпиады. В Пхёнчхан поболеть за Бугаева приехали сразу шесть близких человек: мама Татьяна Бугаева, его девушка Александра Сивкова со своей матерью Викторией, крестные спортсмена Михаил и Инна Петровы, а также лучший друг Василий.

По словам Алексея, он очень сосредоточенно подходит к соревнованиям, поэтому просил родных не отвлекать его при подготовке к главному старту четырехлетия. "Это нормально, потому что ты должен полностью абстрагироваться от всех мыслей, даже от мыслей о результате, и думать только о технике. Когда я еду по трассе, то не думаю о тех, кто меня поддерживает. Внизу я слышу болельщиков, и среди них громче всех — моя семья", — с гордостью заявляет собеседник ТАСС.

Но даже после окончания Паралимпиады у Бугаева не будет времени, чтобы разделить радость от своего успеха с близкими, — Алексея ждут новые соревнования. "Скорее всего, после Игр мы поедем на финал Кубка Европы в швейцарский Оберзаксен. Очень важный старт, к тому же следующий чемпионат мира пройдет именно там. Нужно изучить и запомнить трассу", — рассказал спортсмен.

Как все начиналось

Алексей оказался в горнолыжном спорте случайно. "Мы пошли с ним как-то на горку, катались на санках, на "плюшках", — рассказывает мама паралимпийца. — Он увидел группу малышей-горнолыжников лет восьми, а самому ему на тот момент меньше шести было. Он как завороженный на них смотрел, но когда его очередь подошла, он сказал: нет, не поеду на санках. Я вот как те ребята хочу".

Недолго думая, Татьяна Александровна приняла решение отдать сына в горнолыжный спорт. "Нашу "паралимпийскость" заметили только тогда, когда Леша выиграл национальный чемпионат с участием абсолютно здоровых спортсменов. Ему руку пожимают — а у него пальцев нет. Мы палку ему скотчем приматывали просто", — сказала мама Бугаева.

По мнению Татьяны Александровны, у Алексея всегда был талант к горнолыжному спорту. "Все занятия смотрю от начала до конца. Он очень трудолюбив, свою тренировку катался, потом со следующей группой, потом с третьей. Его невозможно было оторвать от горных лыж", — отметила собеседница ТАСС.

Подготовка к Паралимпиаде

Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального Паралимпийского комитета россияне выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе и под флагом Международного паралимпийского комитета."Мы четыре года этого ждали, четыре года готовились к Пхёнчхану. Леша очень переживал по поводу допуска, но эта тема была закрыта для домашнего обсуждения, лишний раз сыпать соль на рану не хотелось. Но верили до последнего", — рассказывает мама спортсмена.

Алексей Бугаев на Паралимпийских играх в Пхёнчхане © Владимир Смирнов/ТАСС

"Мы заранее забронировали все еще до новости о допуске. Ждали только отмашки. Он об этом ничего не знал, мы ему не стали говорить", — добавила Татьяна Александровна.

Соревнования в Пхёнчхане начались для Бугаева не столь удачно — он стал пятым в супергиганте. "Я говорила с ним после того старта, но он сказал: ничего, сейчас отдохнем и всех порвем, — вспоминает Александра, девушка спортсмена. — Он мне ни разу не наврал, поэтому знала, что все так и будет. Когда он едет с горы, то я очень волнуюсь. У меня голова кружится, мне кажется вообще, что я в обморок упаду". Александра рассказала, что период подготовки к Играм был очень тяжелым и именно эти объективные условия помешали Алексею выполнить свой медальный план. "Он был готов выиграть (пять золотых медалей), но потом нашу команду отстранили — это было тяжелое время. Он не знает этого снега, не видел этой трассы, всего одна тренировка была у горнолыжников. А на тестовых здесь были все наши соперники", — подчеркивает Александра.

Мама Алексея также переживает во время выступлений сына, но скорее из-за технической составляющей заездов. "Страшно не столько то, что он с высокой горы едет, а то, как он технически идет, обходит ворота, если допускает ошибки. Материнский страх — упадет, расшибется — давно уже прошел", — отметила Татьяна Александровна.

Кокошники, флаг и выборы

Александра и Татьяна Александровна придумали оригинальный способ поддержать своего спортсмена во время Паралимпиады: обе женщины надевают кокошники и размахивают флагом с изображением Алексея. "Долго искали, где достать кокошники, в итоге нашли в интернете. Одна женщина купила своей дочке на выступление, больше не понадобился, но оказалось — один кокошник на весь город. Второй все-таки нашла, девочка-народница за несколько часов до вылета передала", — отметила девушка Бугаева. "А флаг с лицом Леши с надписью "За чистый спорт" мы, конечно, заготовили заранее", — добавила мама спортсмена.

"Нет ничего легче сказать: вы плохие, поэтому вы у нас выигрываете. И я не уверена в чистоте тех, кто унижает наших ребят такими подозрениями. Посмотрите на наших спортсменов — это наши спортсмены, это наши таланты, это наши дети, который встают на тренировки ни свет ни заря, а вечером падают от усталости замертво!" — говорит Татьяна Александровна.

Во время Паралимпиады Бугаев принял участие в процедуре досрочного голосования на выборах президента РФ, организованного для российских участников Игр в Пхёнчхане. "Мне 20 лет, но это первые выборы в моей жизни, — подчеркнул Бугаев. — Я хочу сказать огромное спасибо, что нам дали такую возможность. Это значит, что страна о нас помнит и заботится о том, чтобы каждый мог сказать свое слово. Я ехал сюда с чувством долга за себя, за свою страну — каждый наш голос важен, из них получается общий результат. Это был долг каждого из нас".

Дмитрий Рачицкий, Вероника Советова