Горнолыжник Бугаев счастлив завоеванию золотой медали Паралимпиады в суперкомбинации

ТАСС, 13 марта. Российский горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший золото в суперкомбинации в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, счастлив победе на Играх-2018. Его слова приводит пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Я счастлив, но очень устал, сегодня был очень длинный день, - рассказал Бугаев. - Ожидал лучших результатов [на Паралимпиаде в Пхёнчхане]".

Ранее на Играх в Пхёнчхане 20-летний Бугаев занял седьмое место в скоростном спуске и пятое - в супергиганте.

"Слалом - более сложная и техническая дисциплина, - отметил спортсмен. - Наша группа стала пятой [в супергиганте], мы взяли не самый хороший курс после нескольких гонок".

Бугаев на Паралимпиаде в Сочи завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.