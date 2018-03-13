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Горнолыжник Бугаев счастлив завоеванию золотой медали Паралимпиады в суперкомбинации

Спорт
13 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее спортсмен занял седьмое место в скоростном спуске и пятое - в супергиганте

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ТАСС, 13 марта. Российский горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший золото в суперкомбинации в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, счастлив победе на Играх-2018. Его слова приводит пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

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"Я счастлив, но очень устал, сегодня был очень длинный день, - рассказал Бугаев. - Ожидал лучших результатов [на Паралимпиаде в Пхёнчхане]".

Ранее на Играх в Пхёнчхане 20-летний Бугаев занял седьмое место в скоростном спуске и пятое - в супергиганте.

"Слалом - более сложная и техническая дисциплина, - отметил спортсмен. - Наша группа стала пятой [в супергиганте], мы взяли не самый хороший курс после нескольких гонок".

Бугаев на Паралимпиаде в Сочи завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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