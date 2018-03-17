Лыжница Румянцева призналась, что прилично устала к концу Паралимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерина Румянцева, завоевавшая в субботу серебро в лыжной гонке на 7,5 км с раздельным стартом в классе "стоя", устала к концу Игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ранее в Пхёнчхане Румянцева завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. В биатлонной гонке на 12,5 км она выиграла серебро. В гонке на 7,5 км россиянка показала результат 22 минуты 13,8 секунды, проиграв канадке Натали Уилки 1,6 секунды.

"Сегодня все было круто, лыжи отлично держали, за что спасибо всей нашей команде. Конечно, я устала - уже после третьей гонки стало тяжело, силы начали покидать, - отметила спортсменка. - Но я думаю, второе дыхание все-таки существует - скорее всего нам бежать эстафету. Без парней нам будет очень тяжело - мужчины по природе нас сильнее в два раза, а мы женским составом побежим".

По ходу гонки на 7,5 км спортсменка проигрывала 20 секунд. "Я знала, что проигрываю 10-15 секунд, а после финиша узнала - что все 20 проигрывала. Когда к финишу подходила, отставание составляло десять секунд - мне чуть- чуть не хватило времени нагнать. Ничего, есть куда стремиться", - подчеркнула спортсменка.

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта в них могут участвовать спортсмены любого пола. Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 32 медали (12-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).