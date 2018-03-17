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Лыжница Румянцева призналась, что прилично устала к концу Паралимпиады

Спорт
17 марта, 7:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

На Паралимпиаде в Пхёнчхане Екатерина Румянцева завоевала три золотые и две серебряные награды

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Пхёнчхане Екатерина Румянцева, завоевавшая в субботу серебро в лыжной гонке на 7,5 км с раздельным стартом в классе "стоя", устала к концу Игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ранее в Пхёнчхане Румянцева завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. В биатлонной гонке на 12,5 км она выиграла серебро. В гонке на 7,5 км россиянка показала результат 22 минуты 13,8 секунды, проиграв канадке Натали Уилки 1,6 секунды.

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"Сегодня все было круто, лыжи отлично держали, за что спасибо всей нашей команде. Конечно, я устала - уже после третьей гонки стало тяжело, силы начали покидать, - отметила спортсменка. - Но я думаю, второе дыхание все-таки существует - скорее всего нам бежать эстафету. Без парней нам будет очень тяжело - мужчины по природе нас сильнее в два раза, а мы женским составом побежим".

По ходу гонки на 7,5 км спортсменка проигрывала 20 секунд. "Я знала, что проигрываю 10-15 секунд, а после финиша узнала - что все 20 проигрывала. Когда к финишу подходила, отставание составляло десять секунд - мне чуть- чуть не хватило времени нагнать. Ничего, есть куда стремиться", - подчеркнула спортсменка.

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта в них могут участвовать спортсмены любого пола. Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 32 медали (12-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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