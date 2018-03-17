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Лыжница Румянцева завоевала серебро в гонке на 7,5 км в классе "стоя" на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 6:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Победу одержала канадка Натали Уилки, третьей финишировала ее соотечественница Эмили Янг

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла серебряную медаль в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Россиянка показала результат 22 минуты 13,8 секунды, она проиграла чемпионке, канадке Натали Уилки, 1,6 секунды. Третьей финишировала ее соотечественница Эмили Янг (+1,7).

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Российская лыжница Анна Миленина заняла четвертое место (+20,1), Наталья Братюк - 14-е (+4.10,9), Юлия Михеева - 16-е (+4.53,2).

Ранее в Пхёнчхане Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. В биатлонной гонке на 12,5 км она выиграла серебро. Россиянка является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 22 медали (восемь золотых, 10 серебряных, четыре бронзовые) на Играх и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 31 медаль (11-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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