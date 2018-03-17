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Биатлонист Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Спорт
17 марта, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Второе место занял Алексей Слепов, третье - немец Флориан Граф

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Россияне Александр Логинов и Алексей Слепов заняли первое и второе места соответственно в гонке преследования на заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в Ханты-Мансийске.

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Биатлонист Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Логинов - второй

Логинов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Слепов с одним промахом отстал от него на 53 секунды. Третьим стал немец Флориан Граф (+2.34,6; 2).

Россиянин Игорь Малиновский занял четвертое место (+2.37,6; 0), Никита Поршнев - шестое (+3.11,8; 5), Алексей Волков - седьмое (+3.18,8; 3), Петр Пащенко - девятое (+3.29,0; 6).

Победителем общего зачета Кубка IBU стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, набравший 721 очко. Второе место занял его соотечественник Фредрик Йесбакк (587), третье - Пащенко (571).

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