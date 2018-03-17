Рожков: МПК не предъявлял никаких претензий к российским участникам Игр в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) не имеет претензий к российским участникам Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал первый вице- президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Окончательные итоги подводить пока рано - остался еще день до конца Игр. Но на данный момент никаких официальных претензий к российским участникам Игр у МПК не было", - сообщил Рожков.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Паралимпиада завершится в Пхёнчхане 18 марта.