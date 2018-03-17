Российские паралимпийцы завоевали в субботу четыре медали на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы выиграли в субботу четыре медали в лыжных гонках и горнолыжном спорте на проходящих в Пхёнчхане зимних Играх. Екатерина Румянцева и Михалина Лысова завоевали серебряные награды на лыжной дистанции 7,5 км, бронзовые награды выиграли лыжница Марта Зайнуллина и горнолыжник Валерий Редкозубов.

В лыжном спорте в субботу состоялись заключительные личные гонки - на дистанциях 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин, которые в категории "сидя" преодолели лишь 5 км. В категории "стоя" впервые на нынешней Паралимпиаде в биатлонных и лыжных гонках без золотых медалей остались российские спортсменки - первое место заняла Натали Уилки из Канады. Екатерина Румянцева завоевала серебряную медаль, которая стала для нее пятой наградой на нынешней Паралимпиаде. Ранее она победила на дистанциях 6 и 10 км в биатлоне, стала в этом виде второй на 12,5 км, и выиграла золото в лыжной гонке на 15 км.

Третье место в категории "стоя" заняла еще одна представительница Канады - Эмили Янг. Анна Миленина показала четвертый результат, Наталья Братюк заняла 14-е место, Юлия Михеева - 16-е.

Лысова снова вторая

В классе для слабовидящих спортсменов Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым выиграла вторую серебряную медаль в лыжном спорте. Ранее Лысова стала второй в спринте и третьей - на дистанции 15 км. Третью золотую медаль Пхёнчхана выиграла белорусская лыжница Светлана Саханенко, бронзовую награду завоевала Карина Эдлингер из Австрии.

Четвертое место заняла Марина Галицына (гид - Максим Пирогов), шестой результат показала Екатерина Мошковская (ведущий - Артем Норин).

На пятикилометровой дистанции в категории "сидя" бронзовую награду завоевала Марта Зайнуллина, которая уступила лишь главным фаворитам в этом классе - американке Оксане Мастерс и Андреа Эскау из Германии. Третьей Зайнуллина стала и в спринте, где золото и серебро также выиграли Мастерс и Эскау. "Весь этот сезон я показывала стабильные результаты, поэтому могла здесь выступить лучше, есть неудовлетворенность, хотя и сделала все, что могла", - призналась Зайнуллина.

Четвертое место заняла Надежда Федорова, пятое - Ирина Гуляева, восьмое - Наталья Кочерова. 22-й результат показала Акжана Абдикаримова.

У мужчин в классе для спортсменов с нарушениями зрения третье золото Паралимпиады в Пхёнчхане выиграл 38-летний канадец Брайан Маккивер, который завоевал 13-ю золотую паралимпийскую медаль в карьере, причем все - в лыжных гонках. На дистанции 10 км Маккивер опередил ставших серебряным и бронзовым призерами американца Джека Адикоффа и Юрия Голуба из Белоруссии.

В классе "стоя" паралимпийским чемпионом стал Ёсихиро Нитта из Японии, серебро - у Григория Волчинского из Украины, третье место занял канадец Марк Арендз. Наконец, в классе "сидя" золотую медаль выиграл Син Ый-Хюн из Южной Кореи, серебро - у американца Дэниэла Кноссена, бронзу завоевал Максим Яровой из Украины.

Вторая бронза Редкозубова

В горнолыжном спорте в субботу состоялись соревнования в слаломе у мужчин. В классе слабовидящих третье место занял 45-летний Валерий Редкозубов (ведущий - Евгений Героев), который ранее выиграл бронзу и в комбинации. Опередить Редкозубова сумели итальянец Джакомо Бертаньоли, а также ставший вторым словак Якуб Крако. Не сумел финишировать Иван Францев (ведущий - Герман Аграновский).

Не смог показать зачетный результат и Алексей Бугаев в классе "стоя", золотую медаль в этой категории в слаломе выиграл Адам Холл из Новой Зеландии, второе место - у Артюра Боше из Франции, третий результат показал Джеми Стэнтон из США. Восьмой результат показал Александр Алябьев, 16-й - Алексей Микушин, 23-й - Сергей Александров.

В категории "сидя" в слаломе победил Дино Соколович из Хорватии, вторым стал Тайлер Уокер из США, третьим - француз Фредерик Франсуа.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. После восьми дней соревнований на счету российских паралимпийцев 24 медали - восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Россияне занимают второе место в неофициальном общекомандном зачете Игр.

Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина. Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной - Румянцева, Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой - по серебряной награде, Зайнуллиной - две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), две бронзы - у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В керлинге победили китайцы

В субботу завершились соревнования по керлингу на колясках. Паралимпийским чемпионом в смешанном турнире стала сборная Китая, которая в финале со счетом 6:5 победила норвежцев. За сборную Китая на Играх выступали Ван Хайтао (скип), Чэнь Цзяньсинь (вице-скип), Лю Вэй, Ван Мэн и Чжан Цян.

Бронзовые медали выиграли керлингисты из Канады, в матче за третье место обыграв хозяев из Южной Кореи - 5:3. Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, не смогла выйти в полуфинал, заняв на групповом этапе пятое место.

Бронзовые медали в турнире по следж-хоккею завоевала сборная Южной Кореи, победив со счетом 1:0 итальянцев. Золото в воскресенье разыграют хоккеисты США и Канады.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.