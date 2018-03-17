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Лыжница Лысова рассчитывает, что сможет выступить в эстафете в последний день Паралимпиады

Спорт
17 марта, 8:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в них могут участвовать спортсмены любого пола

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Михалина Лысова

Михалина Лысова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Михалина Лысова рассчитывает, что у нее будет шанс выступить в эстафете, которая пройдет в заключительный день Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом она рассказала после финиша гонки на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди слабовидящих спортсменов, в которой завоевала серебро.

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Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, третье место заняла австрийка Карина Эдлингер.

"На первом круге была борьба, а на втором - немного "слила", и хорошо, что я дотерпела до конца, хотя было тяжеловато, - сказала Лысова. - Сейчас я рада - все закончилось, скоро мы едем домой. Но я буду рада, если сможем пробежать эстафету в заключительный день. Пока мы еще не знаем решения тренеров, но будем готовы на 100% и сделаем все возможное".

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в них могут участвовать спортсмены любого пола. Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 33 медали (12-14-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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