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Лыжница Федорова расстроена результатом на Паралимпиаде-2018, но не намерена отчаиваться

Спорт
17 марта, 8:58 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Спортсменка стала четвертой в гонке на 5 км в классе "сидя"

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Надежда Федорова

Надежда Федорова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Надежда Федорова не смогла завоевать медаль Паралимпиады в Пхёнчхане, но не намерена отчаиваться и будет биться за попадание на Игры-2022 в Пекин. Об этом спортсменка рассказала журналистам после гонки на 5 км в классе "сидя", где показала четвертый результат.

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Бронзу на этой дистанции взяла россиянка Марта Зайнуллина с результатом 17 минут 25,4 секунды. Победу одержала американка Оксана Мастерс (16.42,0), второй стала немка Андреа Эскау (+11,5). Федорова уступила лидеру 45,3 секунды.

"Я ждала эту гонку, готовилась к ней, сказала себе, что лягу костьми для результата, и сегодня почувствовала - будет медаль. Но это спорт, это значит я где-то недоработала. И все-таки я довольна, ведь тренируюсь одна, сама себе и тренер, и спортсмен, а значит проделала правильную работу, - рассказала Федорова. - [В биатлонных дисциплинах на Паралимпиаде] не сработал стрелковый компонент, мне нужен профессиональный тренер по стрелковой работе, но с инвалидом не каждый решится работать. Дома я проанализирую свои планы, буду набирать в скорости, ни за что не опущу руки, и я рада, что выступала здесь". 

Спортсменка стала 10-й в соревнованиях по биатлону в классе "сидя" в гонке на 6 км с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 24 минуты 54,4 секунды и допустив пять промахов на двух огневых рубежах. В гонке на 10 км она с девятью промахами заняла седьмое место. 

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 33 медали (12-14-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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