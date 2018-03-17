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Российский горнолыжник Редкозубов выиграл бронзу в слаломе на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 8:36 UTC+3 ПХЁНХЧАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Золото завоевал итальянец Джакомо Бертаньолли, вторым стал словак Якуб Крако

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Валерий Редкозубов

Валерий Редкозубов

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Валерий Редкозубов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Россиянин со спортсменом-ведущим Евгением Героевым по сумме двух заездов показал результат 1 минута 38,02 секунды, проиграв победителю 1,90 секунды. Чемпионом стал итальянец Джакомо Бертаньолли (1.36,12). Серебро завоевал словак Якуб Крако (+1,42).

Российский горнолыжник Иван Францев, выступающий со спортсменом-ведущим Германом Аграновским, в первой попытке не смог финишировать.

Ранее на Играх в Пхёнчхане Редкозубов выиграл бронзу в суперкомбинации. На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году российский спортсмен завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также бронзу в гигантском слаломе.

Редкозубов родился 20 июля 1972 году в городе Гуково Ростовской области. В паралимпийскую сборную России Редкозубов попал в 2007 году, сейчас он тренируется под руководством Веры Нестеренко. В 2014 году Редкозубов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 33 медали (12-14-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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