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IWF в конце марта может обсудить участие россиян в Юношеских ОИ 2018 года

Спорт
17 марта, 14:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие в чемпионате Европы, который состоится в конце марта в Албании

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Президент ФТАР Максим Агапитов

Президент ФТАР Максим Агапитов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) может обсудить участие россиян в Юношеских олимпийских играх 2018 года 26-27 марта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Исполком IWF принял рекомендации антидопинговой комиссии за "чистый спорт"

Исполком IWF 30 сентября прошлого года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. По этой причине российские тяжелоатлеты рискуют пропустить Юношеские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Сейчас международная федерация может снять запрет на участие в своих турнирах для спортсменов не старше 17 лет, что может позволить нескольким россиянам поехать на соревнования в Аргентину.

"Решение еще не принято. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома, которое пройдет с 26 по 27 марта. На сегодня никаких подобных решений нет, пока это только предположение", - сказал Агапитов, который является членом исполкома IWF.

"Однако мое мнение, что 15-17-летние спортсмены не должны отвечать за грехи 2008 или 2012 годов", - подчеркнул он.

Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие в чемпионате Европы, который состоится в конце марта в Албании.

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