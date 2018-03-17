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Соловейчик: сборная России по дзюдо имеет большую скамейку титулованных спортсменов

Спорт
17 марта, 17:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, марта. /ТАСС

По словам президента Европейского союза дзюдо, каждый из участников соревнований борется за медаль самого высокого достоинства

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Глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик

Глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик

© Сергей Русанов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Команда России по дзюдо располагает большой скамейкой титулованных спортсменов и находится в состоянии, когда каждый из дзюдоистов может бороться за медаль самого высокого достоинства. Об этом заявил в субботу журналистам президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик после финальных соревнований первого дня турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге.

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По итогам первого дня соревнований сборная России завоевала шесть наград - одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Победу одержала Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг.

"У нас сейчас очень большая скамейка даже не запасных, а участников больших международных соревнований, поэтому я думаю, что это [отсутствие некоторых титулованных спортсменов] не повлияло, это просто стратегия тренеров, кто на каких соревнованиях участвует. Мы видели здесь трех чемпионов Олимпийских игр, минимум трех чемпионов мира, мы видели наших ребят и девушек в финале, у нас и золото есть, и серебро, и бронза. Я думаю, что у нас сейчас сборная в таком состоянии, что каждый из участников соревнований борется за медаль самого высокого достоинства", - сказал Соловейчик.

Он добавил, что Екатеринбург - это хорошее место для проведения соревнований такого уровня. "В этом году летом мы собираемся провести здесь командный чемпионат Европы. Команда тренированная, болельщики разогретые, Екатеринбург - это именно то место, где надо проводить такие соревнования", - считает президент Европейского союза дзюдо.

Допинг-контроль

Соловейчик в беседе с ТАСС подчеркнул, что российские дзюдоисты на турнире "Большой шлем" не чувствуют особого внимания в плане допинг-контроля. 

"Мы не чувствуем какого-то специального внимания. Допинг-контроль [проходит] как всегда, приезжает уполномоченный человек от антидопинговой комиссии, есть специальное помещение, они проводят как обычно, как на всех соревнованиях. Все похоже, не могу сказать, что здесь что-то особенное", - пояснил Соловейчик.

"Большой шлем" проходит в Екатеринбурге 17-18 марта. На турнире 320 спортсменов из 34 стран разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 спортсменов.

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