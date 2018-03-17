Промоутер боксера Сергея Ковалева подтвердила факт переговоров о бое с Брауном летом

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Маркус Браун может стать соперником чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 90,71 кг россиянина Сергея Ковалева. Об этом ТАСС сообщила Кэти Дува, глава промоутерской компании Main Events, представляющей интересы Ковалева.

Поединок планируется провести летом этого года.

"Мы ведем переговоры с командой Брауна, пока бой не подтвержден", - сказала Дува.

Ковалев в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Игоря Михалкина. Всего в активе спортсмена 32 победы (28 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Брауна 21 победа (16 нокаутом) и ни одного поражения.