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Промоутер боксера Сергея Ковалева подтвердила факт переговоров о бое с Брауном летом

Спорт
17 марта, 18:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ковалев в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Игоря Михалкина

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Маркус Браун может стать соперником чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 90,71 кг россиянина Сергея Ковалева. Об этом ТАСС сообщила Кэти Дува, глава промоутерской компании Main Events, представляющей интересы Ковалева.

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Поединок планируется провести летом этого года.

"Мы ведем переговоры с командой Брауна, пока бой не подтвержден", - сказала Дува.

Ковалев в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Игоря Михалкина. Всего в активе спортсмена 32 победы (28 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Брауна 21 победа (16 нокаутом) и ни одного поражения.

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