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"Спартак" обыграл "Рубин" в гостях в матче чемпионата России по футболу

Спорт
17 марта, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Московский клуб добился победы со счетом 2:1

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Московский "Спартак" на выезде со счетом 2:1 победил казанский "Рубин" в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

В составе "Спартака" отличились Софьян Ханни (18-я минута), для которого этот гол стал первым в чемпионате, и Луис Адриано (81), у "Рубина" гол забил Кристиан Нобоа (61).

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Для главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева этот матч стал 400-м в чемпионате России, по этому показателю он уступает Юрию Семину (556), Валерию Газзаеву (484) и Александру Тарханову (422). Болгарский форвард казанского клуба Ивелин Попов не принял участия в матче из-за условий контракта, встречу по причине дисквалификации пропустил голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес. В матче первого круга "Спартак" одержал победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице "Спартак" находится на втором месте, набрав 44 очка и отставая от лидера "Локомотива" на 5 баллов. "Рубин" с 27 очками идет девятым.

"Спартак" в следующем туре дома 1 апреля сыграет против "Тосно", "Рубин" в тот же день в гостях встретится с "Уралом".

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