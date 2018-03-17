Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира

ТАСС, 17 марта. Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

В финальном забеге спортсмен показал результат 2 минуты 13,31 секунды. Победу одержал канадец Шарль Амлен (2.12,98), серебро завоевал Лим Хё Чжун из Южной Кореи (2.13,15).

Российские шорт-трекисты Виктор Ан и Денис Айрапетян выбыли на стадии полуфинала.

Елистратов является бронзовым призером Олимпийских игр - 2018 на дистанции 1500 м, также в его активе золото чемпионата мира - 2015 на этой же дистанции.

Чемпионат мира в Монреале завершится 18 марта.