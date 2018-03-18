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Россияне Федор Чудинов и Алоян проведут поединки в Москве в рамках Дня бокса

Спорт
18 марта, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Встреча состоится 22 июля

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Федор Чудинов

Федор Чудинов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россияне Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут бои 22 июля в Москве во время празднования Международного дня бокса. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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"Планируем, что на Дне бокса выступят Федор Чудинов и Михаил Алоян. Рассматриваем возможные варианты площадок", - сказал Кремлев.

Также собеседник агентства отметил, что Алоян в настоящий момент проходит процедуру восстановления после предыдущего поединка, в котором он получил травму.

В послужном списке 30-летнего Чудинова 21 победа (13 нокаутом), два поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку - младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.

29-летний Алоян является обладателем титула интернационального чемпиона по версии WBA в весовой категории до 52,16 кг. Боксер дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года, в его активе четыре победы и ни одного поражения, также Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг.

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