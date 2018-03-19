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Исполком Союза конькобежцев России по итогам олимпийского сезона пройдет 18 апреля

Спорт
19 марта, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Контракт главного тренера сборной России по конькобежному спорту Константина Полтавца истекает в конце сезона

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Исполком Союза конькобежцев России (СКР), на котором будут подведены итоги уходящего сезона, состоится 18 апреля. Об этом ТАСС рассказал глава организации Алексей Кравцов.

"Исполком по итогам сезона пройдет 18 апреля. Уже после него пройдет отчетно-выборная конференция, ее дата будет определена в ближайшее время. Пока не хотелось бы обсуждать мое выдвижение на выборы президента СКР", - сказал Кравцов.

Контракт главного тренера сборной России по конькобежному спорту Константина Полтавца истекает в конце сезона. "У нас был разговор с главным тренером, продолжим беседу в Коломне - вопрос с Полтавцом будет решен в середине апреля", - отметил Кравцов.

Кравцов возглавляет Союз конькобежцев России с декабря 2009 года. С 23 по 25 марта в Коломне пройдут соревнований для конькобежцев, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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