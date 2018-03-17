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Конец сезона дается российскому конькобежцу Румянцеву психологически тяжело

Спорт
17 марта, 20:09 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, марта. /ТАСС

В субботу в Минске на заключительном в сезоне этапе Кубка мира Румянцев занял второе место на дистанции 5000 м, показав результат 6 минут 23,81 секунды

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Александр Румянцев

Александр Румянцев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Александр Румянцев в беседе с журналистами отметил, что ему психологически тяжело дается завершение сезона.

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В субботу в Минске на заключительном в сезоне этапе Кубка мира Румянцев занял второе место на дистанции 5000 м, показав результат 6 минут 23,81 секунды. Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал Румянцеву приглашение на Игры в Пхёнчхане.

"Лед здесь рабочий, нельзя расслабляться, нужно работать с первого круга. Уже финиш сезона, уже подустали психологически, но у большинства прошел главный старт сезона, а у меня его не было. Да никак с этим не справлялся, прошло и прошло, готовимся дальше", - сказал Румянцев.

С 23 по 25 марта в подмосковной Коломне пройдут Всероссийские соревнования для тех конькобежцев, которые не были приглашены на Олимпиаду-2018. "В Коломне выступлю, там будет заключительный старт, после чего уже точно отдых", - подытожил спортсмен.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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