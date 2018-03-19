Лысова: российские паралимпийцы показали боевой дух даже неполной командой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские атлеты на Паралимпиаде в Пхёнчхане показали настоящий боевой дух в тяжелых условиях, выступая неполной командой. Об этом журналистам рассказала двукратная чемпионка Игр по биатлону Михалина Лысова.

В понедельник паралимпийцы из России вернулись в Москву.

"Огромное спасибо родным, близким, болельщикам. Мы без вас бы не справились. Игры очень тяжелые были, но мы показали настоящий боевой дух, даже неполной командой", - сказала Лысова.

Еще одна двукратная паралимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Екатерина Румянцева и чемпион и серебряный призер соревнований горнолыжник Алексей Бугаев поблагодарили болельщиков, тренеров и родных, отметив, что их поддержка помогла спортсменам в психологическом плане в тяжелой ситуации завоевать медали.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в медальном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Победила сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 медалей (13-15-8), третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).