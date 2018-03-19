Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лысова: российские паралимпийцы показали боевой дух даже неполной командой

Спорт
19 марта, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На Играх в Пхёнчхане россияне завоевали 24 медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михалина Лысова

Михалина Лысова

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские атлеты на Паралимпиаде в Пхёнчхане показали настоящий боевой дух в тяжелых условиях, выступая неполной командой. Об этом журналистам рассказала двукратная чемпионка Игр по биатлону Михалина Лысова.

В понедельник паралимпийцы из России вернулись в Москву.

"Огромное спасибо родным, близким, болельщикам. Мы без вас бы не справились. Игры очень тяжелые были, но мы показали настоящий боевой дух, даже неполной командой", - сказала Лысова.

Смотрите также
Российские паралимпийцы

Российские паралимпийцы завоевали 24 медали на Играх в Пхёнчхане

Еще одна двукратная паралимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Екатерина Румянцева и чемпион и серебряный призер соревнований горнолыжник Алексей Бугаев поблагодарили болельщиков, тренеров и родных, отметив, что их поддержка помогла спортсменам в психологическом плане в тяжелой ситуации завоевать медали.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в медальном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Победила сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 медалей (13-15-8), третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов