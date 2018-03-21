Вратарь "Колорадо" Варламов отразил 44 броска в победном матче НХЛ против "Чикаго"

ТАСС, 21 марта. "Колорадо" одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Керфут (23-я и 60-я минуты), Микко Рантанен (26), Тайсон Бэрри (33) и Эрик Джонсон (59). У хозяев отличился Брент Сибрук (16).

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 44 броска и был назван второй звездой встречи. Защитник Никита Задоров ("Колорадо") и нападающий Артем Анисимов ("Чикаго") результативных действий не совершили.

"Колорадо" занимает шестое место в Западной конференции с 88 очками, "Чикаго" - 13-е (69).

В другом матче "Виннипег" в овертайме победил "Лос-Анджелес" - 2:1.