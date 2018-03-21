Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18

ТАСС, 21 марта. Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал вторым среди европейских команд по посещаемости матчей в регулярных чемпионатах сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский "Берн". В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ "Динамо" (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.

В число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги - второго по силе дивизиона в профессиональном российском хоккее. Матчи пермского "Молота-Прикамье" в среднем посещают 4031 человек, ангарского "Ермака" - 3862 человек.

Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.

Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18:

1. "Берн" (Швейцария) - 16371 человек

2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) - 11847

3. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 11738…

11. "Локомотив" (Ярославль, Россия) - 8139

12. "Авангард" (Омск, Россия) - 7741…

16. "Спартак" (Москва, Россия) - 7493…

21. "Трактор" (Челябинск, Россия) - 7069...

24. "Сибирь" (Новосибирск, Россия) - 6931

25. "Металлург" (Магнитогорск, Россия) - 6850...

27. "Амур" (Хабаровск, Россия) - 6571...

29. "Ак Барс" (Казань, Россия) - 6584...

30. "Салават Юлаев" (Уфа, Россия) - 6492…

89. "Молот-Прикамье" (Пермь, Россия) - 4031…

94. "Ермак" (Ангарск, Россия) - 3862.