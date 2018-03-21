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Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18

Спорт
21 марта, 11:45 дата обновления: 21 марта, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В среднем на матчах СКА присутствовало по 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге

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Болельщики СКА

Болельщики СКА

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал вторым среди европейских команд по посещаемости матчей в регулярных чемпионатах сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

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В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский "Берн". В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ "Динамо" (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.

В число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги - второго по силе дивизиона в профессиональном российском хоккее. Матчи пермского "Молота-Прикамье" в среднем посещают 4031 человек, ангарского "Ермака" - 3862 человек.

Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.

Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18:

  • 1. "Берн" (Швейцария) - 16371 человек
  • 2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) - 11847
  • 3. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 11738…
  • 11. "Локомотив" (Ярославль, Россия) - 8139
  • 12. "Авангард" (Омск, Россия) - 7741…
  • 16. "Спартак" (Москва, Россия) - 7493…
  • 21. "Трактор" (Челябинск, Россия) - 7069...
  • 24. "Сибирь" (Новосибирск, Россия) - 6931
  • 25. "Металлург" (Магнитогорск, Россия) - 6850...
  • 27. "Амур" (Хабаровск, Россия) - 6571...
  • 29. "Ак Барс" (Казань, Россия) - 6584...
  • 30. "Салават Юлаев" (Уфа, Россия) - 6492…
  • 89. "Молот-Прикамье" (Пермь, Россия) - 4031…
  • 94. "Ермак" (Ангарск, Россия) - 3862.
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