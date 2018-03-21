Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18

ТАСС, 21 марта. Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал вторым среди европейских команд по посещаемости матчей в регулярных чемпионатах сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский "Берн". В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ "Динамо" (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.
В число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги - второго по силе дивизиона в профессиональном российском хоккее. Матчи пермского "Молота-Прикамье" в среднем посещают 4031 человек, ангарского "Ермака" - 3862 человек.
Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.
Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18: