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Футболисты Кудряшов и Габулов пропустят тренировку сборной РФ из-за допинг-контроля

Спорт
21 марта, 12:42 дата обновления: 21 марта, 12:53 UTC+3 ХИМКИ область/ 21, марта. /ТАСС

Тренировка российских футболистов была перенесена на час из-за визита допинг-офицера

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Александр Демьянчук/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России Федор Кудряшов и Владимир Габулов пропустят тренировку команды из-за прохождения допинг-контроля. Об этом журналистам сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.

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Тренировка сборной РФ по футболу перенесена, ориентировочно, на час из-за допинг-контроля

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Тренировка российских футболистов была перенесена на час из-за визита допинг-офицера. Первоначально на прохождение допинг-контроля было приглашено 10 игроков. Позднее стало известно, что команда выехала в 12:00 мск на тренировку, а три человека остаются в распоряжении допинг-офицера.

"Кудряшов и Габулов пропустят тренировку из-за прохождения допинг-контроля. Владимир Гранат примет в ней участие с опозданием", - сказал Безуглов.

Ранее сообщалось, что допинг-офицер прибыл в сборную России к 6:30 мск. "Часть команды проснулась и пошла на завтрак, а другая часть была разбужена громкими стуками в дверь инспектора допинг-контроля. Вопрос, кто его направил к нам в количестве одной штуки, является, наверное, риторическим. В итоге тренировку перенесли на час", - отметил Безуглов.

Врач российской команды отметил, что всего пробы сдали 10 футболистов. "С сентября 2017 года игроки в российском чемпионате сдали порядка 500 проб, сегодня еще 20 [проб] добавились, сдав анализы крови и мочи", - подчеркнул он.
Российские футболисты 23 марта сыграют в товарищеском матче с командой Бразилии в столичных "Лужниках".

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