Независимые эксперты WADA будут работать в России до восстановления РУСАДА

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что продлит срок работы в России двух независимых экспертов до тех пор, пока РУСАДА не будет соответствовать кодексу международной организации. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Независимые эксперты WADA Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии начали работать в России весной 2016 года. В ноябре 2015 года WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной антидопинговой организации. Тогда же была достигнута договоренность с этими специалистами, что они будут сотрудничать с РУСАДА в течение двух лет.

"WADA проинформировало нас о том, что оба этих эксперта будут работать в России до тех пор, пока РУСАДА не будет соответствовать антидопинговому кодексу", - заметила Пахноцкая.

"Как вы знаете, в дорожной карте восстановления РУСАДА значился такой пункт, что после того, как агентство будет признано соответствующим антидопинговому кодексу WADA, спустя четыре месяца должен быть проведен еще один аудит. До этой проверки эксперты должны продолжать свою деятельность. И с учетом того, что соответствие может быть возвращено либо в мае, либо в ноябре, то тогда очевидно, что срок работы экспертов в России должен быть продлен", - заключила собеседница ТАСС.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу. Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг- пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.