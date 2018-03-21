Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ганус: РУСАДА борется с допингом в тесном контакте с таможней и полицией

Спорт
21 марта, 13:58 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

По мнению гендиректора РУСАДА нужно менять культуру антидопинга в стране и видение проблемы в целом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наладило тесные контакты с таможней и полицией для совместной борьбы с допингом. Об этом на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Смотрите также

Аудиторы WADA считают решенным вопрос доступа допинговых инспекторов в закрытые города РФ

Ганус: никто не должен вмешиваться в работу Российского антидопингового агентства

Независимые эксперты WADA будут работать в России до восстановления РУСАДА

РУСАДА провело за второе полугодие 2017 года 3330 допинг-тестов

На симпозиуме, который проходит в Лозанне, в среду обсуждается вопрос восстановления РУСАДА.

"Мы показали всем, что мы идем вперед. Мы плотно работаем с таможней и полицией, чтобы исключить прибытие в страну фармакологии. Мы двигаемся на территорию, где РУСАДА не было представлено, и спортсмены видят, что каждый из них теперь доступен для РУСАДА. Мы взяли на себя ответственность за молодых спортсменов, борьба за их будущее - это в том числе и наша задача", - заявил Ганус.

"Мы должны менять культуру антидопинга в стране и видение проблемы в целом. Когда нам это удастся, мы решим проблему с допингом. Мы на пути к этому, и это вопрос времени. Не года, не двух, а целого поколения, поэтому мы посвящаем много внимания работе с молодежью, мы боремся за новое поколение", - добавил он.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Заявление МИД на встрече с послами зарубежных государств по делу Скрипаля. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов