Ганус: РУСАДА борется с допингом в тесном контакте с таможней и полицией

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наладило тесные контакты с таможней и полицией для совместной борьбы с допингом. Об этом на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

На симпозиуме, который проходит в Лозанне, в среду обсуждается вопрос восстановления РУСАДА.

"Мы показали всем, что мы идем вперед. Мы плотно работаем с таможней и полицией, чтобы исключить прибытие в страну фармакологии. Мы двигаемся на территорию, где РУСАДА не было представлено, и спортсмены видят, что каждый из них теперь доступен для РУСАДА. Мы взяли на себя ответственность за молодых спортсменов, борьба за их будущее - это в том числе и наша задача", - заявил Ганус.

"Мы должны менять культуру антидопинга в стране и видение проблемы в целом. Когда нам это удастся, мы решим проблему с допингом. Мы на пути к этому, и это вопрос времени. Не года, не двух, а целого поколения, поэтому мы посвящаем много внимания работе с молодежью, мы боремся за новое поколение", - добавил он.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.